2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf steht vor einer historischen Chance: Mit einem weiteren ungeschlagenen Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth könnte die Fortuna einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Bisher blieb Düsseldorf in 14 Heimspielen gegen Fürth ungeschlagen, eine Serie, die nur gegen Eintracht Braunschweig von 1977 bis 2015 erreicht wurde.

Zudem wäre es das erste Mal, dass die Düsseldorfer beide Zweitliga-Saisonduelle gegen das Kleeblatt gewinnen. Trainer Daniel Thioune wird jedoch auf seinen Top-Torjäger Dawid Kownacki verzichten müssen, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Kownacki hat in dieser Saison bereits neun Tore erzielt und seine Abwesenheit könnte sich auf die Offensivkraft der Fortuna auswirken.

Düsseldorf - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Fortuna befindet sich in einer beeindruckenden Rückrundenform und ist in dieser Phase der Saison noch ungeschlagen. Mit drei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten sechs Spielen hat Düsseldorf elf Punkte gesammelt, eine Bilanz, die nur vom Hamburger SV in der Liga erreichte.