2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Hertha LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 17:15 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute die Hertha BSC. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf geht mit einer starken Bilanz in das heutige Duell gegen Hertha BSC. Seit der Bundesliga-Relegation 2011/12 verlor die Fortuna nur ein einziges Mal in neun Pflichtspielen gegen die Berliner. Besonders bemerkenswert ist, dass Düsseldorf in den letzten vier Begegnungen ungeschlagen blieb und dabei zwei Siege sowie zwei Unentschieden einfahren konnte. Unter der Leitung von Trainer Daniel Thioune präsentiert sich die Mannschaft in dieser Saison in Topform und hat nach 21 Spielen bereits 34 Punkte auf dem Konto – die beste Bilanz seit der Aufstiegssaison 2017/18.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga: So verfolgen Sie Düsseldorf - Hertha LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Hertha BSC hingegen erlebt eine schwierige Saison in der 2. Bundesliga. Mit nur 25 Punkten aus 21 Spielen verzeichnen die Berliner ihre schwächste Saisonleistung seit Einführung der 3-Punkte-Regel. Die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél hat bereits zehn Niederlagen hinnehmen müssen, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Ein Lichtblick könnte der 200. Zweitliga-Einsatz von Fabien Reese sein. Der Offensivspieler, der seit der Vorsaison die meisten Torvorlagen für Hertha lieferte, wartet jedoch noch auf sein erstes Saisontor in der laufenden Spielzeit.

Standardstärke der Fortuna gegen Herthas Defensivprobleme

Ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel könnte die Stärke von Fortuna Düsseldorf bei Standardsituationen sein. Die Mannschaft erzielte in dieser Saison bereits 14 Tore nach Standards, wobei vier davon nach indirekten Freistößen fielen – ein geteilter Ligahöchstwert. Hertha BSC hingegen hat in dieser Spielzeit die meisten Gegentore nach indirekten Freistößen kassiert. Diese Schwäche in der Defensive könnte Düsseldorf nutzen, um den Druck auf die Berliner weiter zu erhöhen und ihre ungeschlagene Serie im Jahr 2025 fortzusetzen.

Florian Kastenmeier als Rückhalt der Fortuna

Ein weiterer Schlüsselspieler für Fortuna Düsseldorf ist Torhüter Florian Kastenmeier, der kurz vor seinem 150. Zweitliga-Einsatz steht. Kastenmeier zeigt in dieser Saison herausragende Leistungen und führt die Liga mit den meisten Paraden (86) an. Zudem hat er laut dem Expected-Goals-on-Target-Modell beeindruckende 10.2 Gegentore verhindert – der beste Wert in der 2. Bundesliga. Mit seiner starken Präsenz im Tor könnte er erneut ein entscheidender Faktor für die Fortuna sein, um die Berliner Offensive in Schach zu halten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.