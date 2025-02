2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf geht mit Rückenwind in das heutige Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846. Nach dem beeindruckenden 3:2-Auswärtssieg in Karlsruhe, bei dem die Fortuna einen 2-Tore-Rückstand in der Schlussphase drehte, könnte das Team von Trainer Daniel Thioune zum zweiten Mal in dieser Saison mehrere Siege in Serie einfahren. Im Hinspiel gegen Ulm gelang Düsseldorf ein knapper 2:1-Erfolg, und die Mannschaft hofft, diesen Erfolg im heimischen Stadion zu wiederholen. Allerdings hat die Fortuna in dieser Saison nur eines der letzten acht Heimspiele gewonnen und muss ihre Heimstärke dringend verbessern.

Der SSV Ulm 1846 reist mit einer verbesserten Defensivbilanz nach Düsseldorf. Mit nur 23 Gegentoren in dieser Zweitliga-Saison stellt Ulm einen neuen Vereinsrekord auf und liegt damit ligaweit nur hinter Hannover 96. Trotz dieser defensiven Stabilität konnte Ulm auswärts bisher nur einen Sieg verbuchen, ein 3:1-Erfolg in Elversberg im September. Seitdem blieben die Spatzen in der Fremde sieglos. Dennoch wird Ulm mit Selbstvertrauen auftreten, nachdem sie zuletzt Jahn Regensburg mit 5:1 besiegten – ihrem höchsten Sieg im Unterhaus seit 1998.

Offensive Stärken und Schwächen beider Teams

Spieler im Fokus: Kownacki und Telalovic

Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison bereits 33 Tore erzielt, was auf eine starke Offensive hinweist. Besonders gefährlich zeigt sich die Mannschaft in der Schlussviertelstunde, in der sie bereits 13 Tore erzielte – ein ligaweiter Höchstwert. Auf der anderen Seite hat Ulm 39% seiner Gegentore in den letzten 15 Minuten kassiert und bereits 17 Punkte nach Führungen verspielt. Diese Schwächen könnten Düsseldorf in die Karten spielen, insbesondere wenn Joker wie Dzenan Pejcinovic, der bereits dreimal als Einwechselspieler traf, wieder zuschlagen.Düsseldorfs Dawid Kownacki ist ein wichtiger Akteur in der Offensive der Fortuna. Zuletzt erzielte er seinen zweiten Doppelpack der Saison, darunter ein Tor per Elfmeter. Die Fortuna hat in dieser Saison bereits fünf Elfmeter verwandelt, ebenso viele wie der heutige Gegner Ulm. Auf der anderen Seite steht Ulms Semir Telalovic im Fokus, der zuletzt einen Viererpack gegen Regensburg schnürte und damit der erste Ulmer in der 2. Liga ist, dem dies gelang. Mit fünf Toren nach Standardsituationen führt er die Liga in dieser Kategorie an und könnte auch heute für Gefahr sorgen.