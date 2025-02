2. Bundesliga heute: Elversberg - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 09:50 Uhr Der SV Elversberg empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft die SV 07 Elversberg in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde auf die SpVgg Greuther Fürth. In den bisherigen drei Duellen auf Profiebene in der 2. Bundesliga blieb Elversberg ungeschlagen, was ihnen gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten außer Darmstadt 98, Preußen Münster und Hannover 96 gelungen ist. Trainer Horst Steffen wird versuchen, diese positive Serie fortzusetzen und die Heimstärke seiner Mannschaft auszuspielen, um die aktuelle Durststrecke von drei sieglosen Heimspielen zu beenden.

Die SpVgg Greuther Fürth reist mit einer der schwächsten Defensiven der Liga nach Elversberg. Mit 41 Gegentoren stellt das Team von Trainer Jan Siewert die zweitschwächste Abwehr der laufenden Saison. Besonders im offenen Spielgeschehen zeigt sich die Anfälligkeit der Fürther, die bereits 32 Gegentore aus solchen Situationen kassierten – ein Ligahöchstwert. Diese Schwäche könnte Elversberg, das 87% seiner Tore aus dem offenen Spiel heraus erzielt, gezielt ausnutzen.

Offensive Stärken der SV 07 Elversberg

Elversberg kann sich auf eine starke Offensive verlassen, die in dieser Saison bereits 23 Heimtore erzielt hat und damit die zweitbeste Heimoffensive der Liga stellt. Besonders hervorzuheben ist Fisnik Asllani, der mit elf Toren und fünf Assists zu den Top-Scorern der Liga zählt. Unterstützt wird er von Kapitän Robin Fellhauer, der in vier seiner letzten fünf Einsätze direkt an einem Tor beteiligt war. Diese offensive Durchschlagskraft könnte gegen die anfällige Fürther Defensive den Unterschied machen.

Greuther Fürth auf der Suche nach dem dritten Sieg in Folge

Trotz der defensiven Schwächen reist Greuther Fürth mit Rückenwind nach Elversberg. Die Mannschaft konnte zuletzt zwei Siege in Folge einfahren und strebt nun den dritten Sieg an, was ihnen in dieser Saison erst einmal gelungen ist. Jomaine Consbruch, der in seinem letzten Startelfeinsatz an zwei Toren beteiligt war, könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Für Trainer Jan Siewert und sein Team geht es darum, die defensive Stabilität zu verbessern und die Siegesserie auszubauen.

