2. Bundesliga heute: Fürth - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute None. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt die SpVgg Greuther Fürth die Eintracht aus Braunschweig im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. Die Gastgeber aus Fürth haben in den letzten Jahren eine beeindruckende Heimserie gegen Braunschweig aufgebaut.

Seit einem 1:2 im April 2015 sind die Fürther in sechs Zweitliga-Heimspielen gegen die Eintracht ungeschlagen, mit drei Siegen und drei Unentschieden.

Fürth - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die Defensive der SpVgg Greuther Fürth ist in dieser Saison ein Sorgenkind. Mit 43 Gegentoren stellen sie die zweitschwächste Abwehr der Liga. Besonders anfällig sind die Fürther in der Anfangsviertelstunde, in der sie bereits neun Gegentore kassierten – Ligahöchstwert gemeinsam mit dem Karlsruher SC.