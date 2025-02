2. Bundesliga heute: Fürth - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 07.02.2025 • 15:20 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den SSV Jahn Regensburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SpVgg Greuther Fürth geht mit einer beeindruckenden Serie in das heutige Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg. In den letzten neun Begegnungen in der 2. Bundesliga blieb das Kleeblatt ungeschlagen und konnte sieben dieser Partien für sich entscheiden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Besonders das Hinspiel in dieser Saison bleibt in Erinnerung, als Fürth mit einem klaren 4:0 den höchsten Sieg in dieser Paarung erzielte. Trainer Jan Siewert wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft an diese Leistungen anknüpfen kann, um sich weiter von den unteren Tabellenregionen abzusetzen.

2. Bundesliga: Fürth - Regensburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der in den letzten Wochen besonders im Fokus stand, ist Fürths Branimir Hrgota. Der Stürmer traf in seinen letzten beiden Zweitliga-Spielen jeweils einmal und könnte heute seine Serie ausbauen. Gegen Jahn Regensburg war Hrgota in der Vergangenheit besonders erfolgreich, mit insgesamt sechs direkten Torbeteiligungen in nur 438 Einsatzminuten. Seine Torgefahr wird für die Defensive der Regensburger, die in dieser Saison bereits 45 Gegentore hinnehmen musste, eine große Herausforderung darstellen.

Regensburgs Hoffnung auf den zweiten Sieg in Folge

Der SSV Jahn Regensburg reist mit Rückenwind nach Fürth, nachdem zuletzt ein 2:0-Sieg gegen Hertha BSC gelang – der höchste Erfolg in dieser Zweitliga-Saison für die Oberpfälzer. Trainer Andreas Patz hofft, dass seine Mannschaft erstmals in dieser Spielzeit zwei Siege in Folge einfahren kann. In den letzten vier Partien konnte Regensburg zwei Siege verbuchen, was zeigt, dass die Formkurve nach oben zeigt. Dennoch bleibt die Auswärtsbilanz mit nur einem Punkt aus neun Spielen eine große Baustelle.

{ "placeholderType": "MREC" }

Standards als mögliche Trumpfkarte

Ein interessantes Detail in der heutigen Begegnung könnte die Effektivität bei Standardsituationen sein. Greuther Fürth erzielte in dieser Saison bereits 16 Tore nach ruhenden Bällen, was den Liga-Höchstwert darstellt. Im Gegensatz dazu hat Jahn Regensburg in dieser Kategorie mit nur vier Treffern den Liga-Tiefstwert und kassierte zudem die meisten Gegentore nach Standards. Fürths Trainer Jan Siewert könnte dies als strategischen Vorteil nutzen, um die schwache Defensive der Gäste weiter unter Druck zu setzen.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Jahn Regensburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen REG im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen SSV Jahn Regensburg im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.