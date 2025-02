2. Bundesliga heute: Hamburg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Die Niedersachsen konnten zuletzt zwei Siege in Folge gegen die Hamburger feiern, eine Serie, die sie seit 2005 nicht mehr übertreffen konnten.

Trainer André Breitenreiter von Hannover hat eine bemerkenswerte Bilanz in der 2. Bundesliga: Er verlor keines seiner elf Spiele mit Hannover und gewann als Trainer bereits viermal gegen den HSV, den Verein, für den er einst 89 Pflichtspiele bestritt.

Hamburg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der Hamburger SV präsentiert sich derzeit in bestechender Form und führt die Tabelle der 2. Bundesliga an. Die Rothosen gewannen ihre letzten drei Zweitligaspiele und sind seit sieben Spielen ungeschlagen.

Mit 43 Saisontoren nach 19 Spielen stellt der HSV die beste Offensive der Liga und hat zudem in 16 aufeinanderfolgenden Spielen getroffen. Besonders gefährlich sind die Hamburger bei Kopfbällen, mit 13 Toren in dieser Kategorie führen sie die Liga an.