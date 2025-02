2. Bundesliga heute: HSV - Kaiserslautern LIVE im TV, Stream & Liveticker

Am heutigen Freitagabend empfängt der Hamburger SV den 1. FC Kaiserslautern im traditionsreichen Volksparkstadion. Die historische Bilanz spricht klar für die Gastgeber: In 95 Aufeinandertreffen seit der Bundesliga-Gründung konnte der HSV die Oberhand behalten und verlor nur eines der letzten zwölf Pflichtspiele gegen die Roten Teufel.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie HSV - Kaiserslautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Unter der Leitung von Trainer Merlin Polzin hat der Hamburger SV in der laufenden Saison eine beeindruckende Serie hingelegt. In seinen ersten neun Ligaspielen blieb Polzin ungeschlagen, was ihn in die Nähe eines Vereinsrekords bringt.