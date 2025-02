2. Bundesliga heute: Hannover - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hannover 96 geht mit einer beeindruckenden Heimstärke in das heutige Duell gegen Fortuna Düsseldorf. Mit 23 Punkten aus den bisherigen Heimspielen sind die Niedersachsen das stärkste Heimteam der laufenden Zweitligasaison. Trainer André Breitenreiter hat zudem eine bemerkenswerte Serie vorzuweisen: Seit seinem Amtsantritt bei Hannover hat er in der 2. Liga noch kein Spiel verloren. Die Mannschaft ist seit vier Spielen ungeschlagen und hat in den letzten drei Partien fünf Punkte geholt, was zeigt, dass sie unter Breitenreiter wieder in die Spur gefunden hat.

Hannover - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

Fortuna Düsseldorf reist als zweitbestes Auswärtsteam der Liga nach Hannover. Mit 20 Punkten aus neun Gastspielen hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune eine beachtliche Bilanz vorzuweisen. Besonders gefährlich ist die Fortuna bei Standardsituationen, aus denen bereits 14 Tore in dieser Saison resultierten. Allerdings muss Düsseldorf auf zwei wichtige Spieler verzichten: Giovanni Haag und Ísak Bergmann Jóhannesson fehlen aufgrund von Gelbsperren. Jóhannesson, der in allen bisherigen Saisonspielen in der Startelf stand, wird besonders vermisst werden, da er mit zehn direkten Torbeteiligungen zu den Topscorern der Mannschaft gehört.

Defensive Stabilität vs. Offensivdrang

Spieler im Fokus: Tresoldi und Kownacki

Das Duell zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf verspricht ein interessantes Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Spielphilosophien. Während Hannover mit nur 21 Gegentoren die beste Defensive der Liga stellt, hat Düsseldorf in den letzten Spielen defensiv geschwächelt und kassierte in vier Zweitligaspielen in Folge mindestens zwei Gegentore. Die Niedersachsen werden versuchen, ihre defensive Stabilität auszuspielen, um die Offensivkraft der Fortuna, die zuletzt von Dawid Kownacki mit zwei Doppelpacks in Folge angeführt wurde, in Schach zu halten.Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Angreifern Nicolo Tresoldi und Dawid Kownacki. Tresoldi von Hannover 96 hat die Chance, erstmals in drei Zweitligaspielen in Folge zu treffen und könnte damit seinen Bestwert aus der Vorsaison einstellen. Auf der anderen Seite hat Kownacki für Düsseldorf bereits drei Doppelpacks in dieser Saison erzielt und könnte mit einer weiteren starken Leistung in die Fußstapfen von Sven Demandt treten, dem zuletzt 1989 für die Fortuna in drei Spielen in Folge mehrere Treffer gelangen. Beide Spieler könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.