2. Bundesliga heute: Hertha - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.02.2025 • 05:33 Uhr Hertha BSC empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Im Olympiastadion Berlin erwartet uns heute Abend ein spannendes Duell zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Gäste aus der Pfalz haben in der 2. Bundesliga noch nie gegen die Berliner gewinnen können.

In sieben Aufeinandertreffen verließen die Roten Teufel den Platz nie als Sieger, was sie heute ändern wollen. Allerdings konnten sie in der Vorsaison im DFB-Pokal-Viertelfinale einen bemerkenswerten 3:1-Auswärtssieg gegen Hertha feiern, was ihnen Mut für die heutige Partie geben könnte.

Hertha - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Kaiserslautern erlebt unter Trainer Markus Anfang eine beeindruckende Saison. Mit einem Punkteschnitt von 1,75 gehört Anfang zu den erfolgreichsten Trainern in der Geschichte des Vereins in der 2. Bundesliga. Trotz seiner aktuellen Sperre, die ihn heute vom Spielfeldrand fernhält, hat er das Team in eine starke Position gebracht.

Die Roten Teufel haben nach 20 Spielen bereits 35 Punkte gesammelt und damit ihre beste Zweitliga-Saison seit 15 Jahren hingelegt. Besonders bemerkenswert ist ihr Start in die Rückrunde mit drei Siegen in Folge.

Hertha BSC in der Krise Für Hertha BSC verläuft die aktuelle Saison alles andere als optimal. Mit nur 25 Punkten nach 20 Spielen erleben die Berliner ihre schwächste Zweitliga-Saison seit Einführung der 3-Punkte-Regel.

Die neun Niederlagen sind ein neuer Vereinsnegativrekord. Auch die Heimstärke lässt zu wünschen übrig: Mit nur sieben Punkten aus neun Heimspielen teilt sich Hertha den letzten Platz in der Heimtabelle mit dem 1. FC Magdeburg.

Trainer Cristian Fiél steht vor der Herausforderung, das Team aus dieser Krise zu führen.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg Ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel könnten die Standardsituationen sein. Der 1. FC Kaiserslautern hat in dieser Saison bereits 14 Tore nach ruhenden Bällen erzielt, was sie zu einem der gefährlichsten Teams in dieser Disziplin macht.

Hertha BSC hingegen hat in dieser Kategorie Schwächen gezeigt, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Die Berliner müssen besonders auf Marlon Ritter achten, der zuletzt in drei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat und in Topform ist.

Ob Hertha diese Schwächen heute abstellen kann, wird sich zeigen.

Wird Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.