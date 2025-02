2. Bundesliga heute: Hertha - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend trifft Hertha BSC im Olympiastadion Berlin auf den 1. FC Nürnberg. Es ist das zehnte Aufeinandertreffen der beiden Teams in der 2. Bundesliga.

Die Berliner stehen zudem unter Druck, da sie ihre letzten vier Zweitliga-Spiele in Folge verloren haben. Eine weitere Niederlage würde den Vereins-Negativrekord aus dem Jahr 1993 einstellen.

2. Bundesliga: Hertha - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Stefan Leitl ist es ein besonderes Spiel, denn er steht vor seinem ersten Zweitliga-Einsatz als Trainer von Hertha BSC. Die Statistik spricht für ihn: In seinen bisherigen elf Zweitliga-Duellen gegen den 1. FC Nürnberg blieb er ungeschlagen, mit sechs Siegen und fünf Unentschieden.

1. FC Nürnberg: Aufschwung unter Miroslav Klose

Besonders in der Schlussviertelstunde sind die Franken gefährlich: 13 ihrer Saisontore fielen in den letzten 15 Minuten, wobei sie in sechs Spielen den entscheidenden Treffer erzielten. Mit einem Durchschnittsalter von 24 Jahren und 254 Tagen stellt Nürnberg zudem die jüngste Startelf der Liga.