2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 15.02.2025 • 10:00 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern erlebt derzeit seine beste Zweitliga-Saison seit einem Jahrzehnt. Mit 38 Punkten aus 21 Spielen haben die Roten Teufel bereits fast die Punktzahl der gesamten Vorsaison erreicht. Besonders beeindruckend ist der Start in die Rückrunde: Vier Siege in Folge und damit die maximale Ausbeute von zwölf Punkten. Unter der Leitung von Trainer Markus Anfang hat der FCK neun der letzten 13 Spiele gewonnen und damit die meisten Punkte in der Liga gesammelt. Ein Schlüsselspieler in dieser Erfolgsserie ist Marlon Ritter, der in den letzten vier Spielen an jedem Treffer direkt beteiligt war.

2. Bundesliga: So verfolgen Sie Kaiserslautern - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 hat unter Trainer André Breitenreiter eine bemerkenswerte Serie hingelegt. Seit seiner Rückkehr an die Seitenlinie der Niedersachsen ist das Team in 13 Zweitligaspielen ungeschlagen, eine Leistung, die kein anderer Trainer in der eingleisigen 2. Bundesliga vorweisen kann. Aktuell ist Hannover seit fünf Spielen ohne Niederlage, auch wenn vier davon Unentschieden endeten. Besonders bemerkenswert ist die defensive Stabilität der Mannschaft, die mit nur 22 Gegentoren die beste Abwehr der Liga stellt. Ein wichtiger Faktor ist Boris Tomiak, der als ehemaliger Lauterer nun in der Defensive von Hannover gesetzt ist.

Heimstärke trifft auf Auswärtsschwäche

Im Fritz-Walter-Stadion hat der 1. FC Kaiserslautern zuletzt zweimal in Folge gegen Hannover 96 gewonnen. Diese Heimstärke könnte auch heute ein entscheidender Faktor sein, denn Hannover tut sich in dieser Saison auswärts schwer. Mit nur neun Punkten aus zehn Gastspielen rangieren die Niedersachsen auf Platz 15 der Auswärtstabelle. Allerdings hat Hannover in den letzten beiden Auswärtsspielen erstmals in dieser Saison nicht verloren, was auf eine mögliche Trendwende hindeuten könnte. Kaiserslautern hingegen hat in dieser Saison die wenigsten Punkte nach Führungen abgegeben, was ihre Fähigkeit unterstreicht, Spiele erfolgreich zu Ende zu bringen.

Standardsituationen als Schlüssel zum Erfolg

Ein weiterer Aspekt, der das heutige Spiel beeinflussen könnte, sind Standardsituationen. Der 1. FC Kaiserslautern hat in der laufenden Saison bereits 14 Tore nach ruhenden Bällen erzielt, eine Zahl, die nur von Greuther Fürth übertroffen wird. Hannover 96 hingegen hat die wenigsten Gegentore nach Standards kassiert, was auf eine starke defensive Organisation bei ruhenden Bällen hinweist. Es wird spannend zu beobachten sein, ob Kaiserslautern diese Stärke auch gegen die defensivstarken Niedersachsen ausspielen kann. Die Partie verspricht daher nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation, sondern auch taktisch interessant zu werden.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

