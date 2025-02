2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr empfängt der Karlsruher SC Eintracht Braunschweig im BBBank Wildpark. Die historische Bilanz spricht dabei klar für die Gastgeber: In den bisherigen 47 Pflichtspielduellen konnte der KSC 13 Mal zu Hause gegen die Niedersachsen gewinnen. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Serie der Badener, die seit sieben Heimspielen gegen Braunschweig ungeschlagen sind. Diese Serie ist die längste gegen ein aktuelles Team der 2. Bundesliga. Trainer Christian Eichner wird darauf hoffen, diese positive Bilanz weiter auszubauen.

Karlsruhe - Braunschweig LIVE im TV, Livestream, Ticker

Beide Mannschaften kämpfen derzeit mit Formschwächen. Der Karlsruher SC hat in der laufenden Rückrunde lediglich einen Punkt aus den ersten drei Spielen geholt, was den Ligatiefstwert mit Darmstadt und Elversberg darstellt. Zudem konnte der KSC nur eines seiner letzten sechs Heimspiele gewinnen. Auf der anderen Seite ist Eintracht Braunschweig seit acht Zweitliga-Spielen sieglos, was die längste aktive Durststrecke unter den aktuellen Zweitligisten darstellt. Mit nur 15 Punkten nach 20 Spielen erleben die Niedersachsen eine ihrer schwächsten Saisons in der 2. Bundesliga.

Fehlende Auswärtsstärke der Löwen

Spieler im Fokus: Marvin Wanitzek

Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison massive Probleme in der Fremde. Aus den ersten zehn Auswärtsspielen holten die Löwen lediglich drei Punkte, was einen eingestellten Vereinsnegativrekord bedeutet. Saisonübergreifend sind die Niedersachsen seit zwölf Auswärtsspielen ohne Sieg, was die längste Serie unter den derzeitigen Zweitligisten ist. Diese Schwäche könnte dem KSC in die Karten spielen, der in der Vergangenheit gegen Teams auf einem direkten Abstiegsplatz oft erfolgreich war.Ein Spieler, der heute besonders im Fokus stehen wird, ist Karlsruhes Marvin Wanitzek. Mit 16 Torbeteiligungen (8 Tore, acht Assists) ist er der zweitbeste Scorer der laufenden Zweitliga-Saison. Beim Hinspiel gegen Eintracht Braunschweig bereitete Wanitzek das 1:1 vor. Seine Fähigkeit, Großchancen zu nutzen, könnte heute entscheidend sein, da der KSC in dieser Saison 49% seiner Großchancen verwertet hat – ein Ligabestwert. Auf der anderen Seite wird Braunschweig auf Sven Köhler verzichten müssen, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Köhler ist mit drei Assists der beste Vorbereiter der Löwen in dieser Saison.