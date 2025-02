2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Unter der Leitung von Trainer Christian Eichner hat der KSC einen schwierigen Start in die Rückrunde der 2. Bundesliga hingelegt. Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Rückrundenspielen teilen sie sich den Ligatiefstwert mit dem SV Darmstadt 98.

Besonders die Defensive bereitet Sorgen: In keinem der letzten 13 Zweitliga-Spiele konnte der KSC eine Weiße Weste bewahren, was die längste Serie unter Eichner darstellt. Die Badener müssen dringend ihre Abwehr stabilisieren, um gegen die offensivstarken Magdeburger bestehen zu können.

Karlsruhe - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der 1. FC Magdeburg reist mit beeindruckender Auswärtsbilanz nach Karlsruhe. Mit 38 Punkten aus 22 Spielen erleben sie ihre beste Zweitliga-Saison und haben auswärts bereits 28 Punkte in elf Spielen gesammelt – ein Rekord in der 2. Bundesliga.

Trainer Christian Titz hat eine Mannschaft geformt, die besonders in der Fremde glänzt: Die letzten fünf Auswärtsspiele wurden allesamt gewonnen, wobei in den letzten drei Partien mindestens fünf Tore erzielt wurden. Diese offensive Durchschlagskraft macht den FCM zu einem gefährlichen Gegner, der auch in Karlsruhe auf Torejagd gehen wird.

Top-Scorer im Fokus: Wanitzek vs. Kaars

Ein besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Top-Scorern der Teams: Marvin Wanitzek vom Karlsruher SC und Martijn Kaars vom 1. FC Magdeburg.