2. Bundesliga heute: Köln - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag steht im RheinEnergieStadion ein historisches Duell an, wenn der 1. FC Köln auf den FC Schalke 04 trifft. Es ist das 100. Pflichtspiel zwischen den beiden Traditionsvereinen seit der Gründung der Bundesliga. Die Kölner haben dabei eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen: Mit 46 Siegen gegen Schalke haben sie gegen keinen anderen Gegner häufiger gewonnen. Zudem ist der Effzeh seit acht Pflichtspielen ungeschlagen gegen die Knappen, was die längste Serie gegen einen aktuellen Zweitligisten darstellt. Diese Dominanz wollen die Kölner unter Trainer Gerhard Struber weiter ausbauen.

Beide Mannschaften müssen auf wichtige Spieler verzichten. Kölns Kapitän Timo Hübers fehlt aufgrund einer Gelbsperre. Hübers ist ein zentraler Baustein in der Kölner Defensive und hat in dieser Saison die meisten Pässe für sein Team gespielt. Auch Schalkes Paul Seguin wird aufgrund einer Gelbsperre nicht auflaufen können. Diese Ausfälle könnten die taktischen Pläne der Trainer beeinflussen. Während Gerhard Struber auf eine stabile Defensive setzen muss, wird Kees van Wonderen versuchen, die Lücke im Mittelfeld zu schließen.

Schalke auf der Suche nach Konstanz

Kölns Heimstärke als Schlüssel zum Erfolg

Der FC Schalke 04 hat in dieser Saison mit Konstanz zu kämpfen. Mit 24 Punkten aus 20 Spielen spielt Schalke seine geteilt zweitschwächste Zweitliga-Saison. Dennoch zeigt sich unter Trainer Kees van Wonderen ein Aufwärtstrend: Nach einer Niederlage im ersten Auswärtsspiel blieb Schalke in fünf aufeinanderfolgenden Spielen ungeschlagen. Besonders beeindruckend ist die Serie gegen Tabellenführer, die Schalke zuletzt dreimal in Folge besiegen konnte. Diese Stärke gegen Top-Teams könnte auch heute ein entscheidender Faktor sein.Der 1. FC Köln präsentiert sich in dieser Saison als heimstarkes Team. Die Domstädter gewannen zuletzt drei Heimspiele in Folge und holten in den letzten zehn Zweitliga-Partien 25 Punkte, mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum. Besonders die Defensive um Timo Hübers, der heute fehlt, ließ die wenigsten Schüsse in der Liga zu. Offensiv überzeugt Köln mit einer hohen Anzahl an Eckbällen und erzielten Eckballtoren. Damien Downs, einer der Toptorschützen der Kölner, wird versuchen, seine Torserie gegen Schalke fortzusetzen. Diese Heimstärke könnte heute der Schlüssel zum Erfolg sein.