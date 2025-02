2. Bundesliga heute: Lautern - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1:0-Erfolg war ein wichtiger Meilenstein, nachdem der FCK in den vorherigen sechs Duellen in der Bundesliga und 3. Liga sieglos geblieben war. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt jedoch, dass Kaiserslautern bereits 1951 mit einem 2:1-Finalsieg gegen Münster die Deutsche Fußballmeisterschaft feiern konnte.

Die Partie birgt auch eine persönliche Komponente, denn Preußen Münsters Trainer Sascha Hildmann kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der gebürtige Kaiserslauterer trainierte den FCK von 2018 bis 2019, blieb jedoch in drei Pflichtspielen gegen seinen ehemaligen Klub sieglos.

Diese Bilanz möchte Hildmann heute sicherlich verbessern. Gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten trat er öfter an, ohne zu gewinnen, als gegen Eintracht Braunschweig. Für Münster geht es darum, die Serie von fünf ungeschlagenen Auswärtsspielen weiter auszubauen und den Vereinsrekord in der 2. Bundesliga zu festigen.

Der 1. FC Kaiserslautern präsentiert sich in dieser Saison in bestechender Form. Mit neun Siegen nach 19 Spielen haben die Pfälzer eine der besten Offensiven der Liga und stehen auf dem ersten Platz der Rückrundentabelle.

Besonders beeindruckend ist die Leistung von Ragnar Ache, der in dieser Zweitliga-Saison bereits zehn Tore erzielt hat und in den letzten vier Spielen an vier Toren direkt beteiligt war. Auch Filip Kaloc zeigt sich in Topform, mit fünf Torbeteiligungen in den letzten fünf Spielen. Die Fans im Fritz-Walter-Stadion dürfen sich auf eine torhungrige Mannschaft freuen.