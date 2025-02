2. Bundesliga heute: Magdeburg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg steht vor einer herausfordernden Partie gegen den Tabellenführer 1. FC Köln in der Avnet Arena. Unter der Leitung von Trainer Christian Titz, der sein 100. Zweitliga-Spiel bestreitet, hofft Magdeburg, den Heimfluch zu brechen.

Seit 15 Heimspielen wartet das Team auf einen Sieg, was einen Negativrekord in der 2. Bundesliga darstellt. Trotz dieser Durststrecke konnte der FCM in der Vergangenheit gegen Absteiger überzeugen, wie der 3:0-Sieg gegen Schalke im Februar 2024 zeigt.