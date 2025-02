2. Bundesliga heute: Magdeburg - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 08.02.2025 • 10:33 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag empfängt der 1. FC Magdeburg den 1. FC Nürnberg in der Avnet Arena. Die Erinnerungen an das Hinspiel dürften bei den Magdeburgern noch frisch sein, als sie unter der Leitung von Trainer Christian Titz einen beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg gegen die Franken feierten.

Dieser Erfolg markierte nicht nur den höchsten Saisonsieg für den FCM, sondern auch die höchste Niederlage für den Club unter Trainer Miroslav Klose.

Dennoch bleibt ein Heimsieg gegen Nürnberg für die Magdeburger ein unerfüllter Wunsch, denn bisher endeten die Begegnungen in der Avnet Arena mit einem 2:2-Unentschieden und einer 0:1-Niederlage.

Magdeburg - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Trotz einer starken Saisonbilanz mit 35 Punkten nach 20 Spielen, was die beste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte darstellt, kämpft der 1. FC Magdeburg mit einer eklatanten Heimschwäche.

Mit nur sieben Punkten aus neun Heimspielen belegen sie den letzten Platz der Heimtabelle und warten saisonübergreifend seit 14 Heimspielen auf einen Sieg. Auf der anderen Seite hat der 1. FC Nürnberg ebenfalls mit Auswärtsproblemen zu kämpfen.

Die Franken holten in dieser Saison lediglich acht Punkte in der Fremde und verloren die letzten vier Auswärtsspiele in Folge. Eine weitere Niederlage würde den Vereinsnegativrekord einstellen.

Offensive Stärken und Schwächen beider Teams In der Offensive kann der 1. FC Magdeburg auf Martijn Kaars zählen, der mit 14 Saisontoren die Torschützenliste der 2. Liga anführt. Kaars war in den letzten vier Spielen an beeindruckenden elf Toren direkt beteiligt.

Der 1. FC Nürnberg hingegen hat mit Tim Drexler den 16. Torschützen der Saison hervorgebracht, was ligaweit den Höchstwert darstellt. Allerdings hat nur Stefanos Tzimas mit zehn Treffern mehr als drei Saisontore erzielt.

Die Franken haben zudem mit acht Jokertoren eine starke Bank, die nur von Hamburg und Düsseldorf übertroffen wird.

Defensive Aspekte und taktische Herausforderungen Defensiv zeigen beide Teams unterschiedliche Stärken. Der 1. FC Magdeburg stellt in der zweiten Halbzeit mit nur 13 Gegentoren die beste Defensive der Liga, während der 1. FC Nürnberg mit 15 Gegentoren die drittbeste Defensive in dieser Spielhälfte aufweist.

Interessanterweise kassierten beide Teams über die Hälfte ihrer Gegentore in der ersten Halbzeit, was auf mögliche Schwächen in der Anfangsphase hinweist.

Die Trainer Christian Titz und Miroslav Klose werden diese Aspekte sicherlich in ihre taktischen Überlegungen einbeziehen, um ihre Mannschaften optimal auf das heutige Duell vorzubereiten.

Wird 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

