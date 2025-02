2. Bundesliga heute: Münster - HSV LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1-AI 07.02.2025 • 15:30 Uhr Preußen Münster empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitagabend trifft der SC Preußen Münster im heimischen Preußenstadion auf den Hamburger SV. Die Begegnung verspricht eine interessante Fortsetzung der historischen Rivalität, die bis zum ersten Bundesliga-Spieltag 1963/64 zurückreicht, als beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden in die Saison starteten.

In der jüngeren Vergangenheit dominierte der HSV die Duelle mit Münster, gewann die letzten drei Pflichtspiele und erzielte dabei jeweils mindestens vier Tore. Besonders das 4:1 im Hinspiel dieser Saison bleibt den Fans in Erinnerung. Unter der Leitung von Merlin Polzin blieb der HSV in seinen ersten sieben Spielen dieser Zweitliga-Saison ungeschlagen und führt aktuell mit einer Serie von acht ungeschlagenen Spielen die Liga an.

2. Bundesliga: Münster - HSV heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für den SC Preußen Münster, trainiert von Sascha Hildmann, geht es darum, nach dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth erstmals seit 1991 wieder zwei Heimsiege in Folge in der 2. Bundesliga zu feiern. Die Münsteraner haben in dieser Saison bereits 23 Tore erzielt, was einen internen Rekord nach 20 Spielen darstellt. Trotz dieser positiven Entwicklung stehen sie vor der Herausforderung, ihre Defensive zu stabilisieren, da sie mit 28 Gegentoren ebenfalls einen Höchstwert in ihrer Zweitliga-Geschichte verzeichnen. Ein Sieg gegen den HSV könnte zudem die Serie von drei ungeschlagenen Heimspielen in Folge fortsetzen.

Hamburger SV mit Offensivpower und Auswärtsschwäche

Der Hamburger SV reist mit einer beeindruckenden Offensivbilanz nach Münster. Mit 45 Toren in dieser Saison führen sie die Liga an, wobei 13 dieser Treffer per Kopf erzielt wurden – ebenfalls ein Höchstwert. Allerdings hat der HSV bei Aufsteigern seit sechs Auswärtsspielen keinen Sieg mehr errungen, was eine Schwäche in ihrer ansonsten starken Auswärtsbilanz darstellt. Der gelbgesperrte Daniel Elfadli, der in dieser Saison eine Schlüsselrolle im Mittelfeld einnahm, wird dem Team fehlen. Seine Abwesenheit könnte die defensive Stabilität des HSV beeinträchtigen, da er sowohl die beste Passquote als auch die meisten abgefangenen Pässe im Team aufweist.

Besondere Begegnung für David Kinsombi

Für Münsters David Kinsombi wird das Spiel gegen seinen ehemaligen Verein eine besondere Bedeutung haben. Von 2019 bis 2022 absolvierte er 78 Zweitliga-Spiele für den HSV und war an 21 Toren beteiligt. In der aktuellen Saison hat er bereits für Münster getroffen und könnte gegen seinen Ex-Club erneut zum entscheidenden Faktor werden. Kinsombi hat gegen den HSV in der Vergangenheit stets gut performt und wird versuchen, seine Scorerpunkte gegen seinen alten Arbeitgeber weiter auszubauen. Die Partie verspricht daher nicht nur aufgrund der Teamleistungen, sondern auch wegen der individuellen Geschichten auf dem Platz spannend zu werden.

Wird None gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Preußen gegen Hamburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: None gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

