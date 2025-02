2. Bundesliga heute: Münster - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag empfängt der SC Preußen Münster den SSV Jahn Regensburg im Preußenstadion. Die Gastgeber haben gute Erinnerungen an das Hinspiel dieser Saison, als sie mit einem 3:0-Sieg ihren höchsten Saisonsieg feierten.

Dieser Erfolg war zugleich der erste Pflichtspielsieg gegen Regensburg seit 2015. In den vier Drittliga-Duellen hatten die Münsteraner stets das Nachsehen. Nun wollen sie an den Erfolg aus der Hinrunde anknüpfen, um ihre Negativserie von drei Niederlagen in Folge zu beenden.