2. Bundesliga heute: Nürnberg - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Nürnberg geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den SSV Ulm 1846. Unter der Leitung von Trainer Miroslav Klose hat der Club vier seiner letzten fünf Zweitliga-Partien gewonnen und sich damit in der oberen Tabellenhälfte etabliert.

Besonders beeindruckend ist die aktuelle Serie gegen Aufsteiger: Seit zwölf Spielen ist der FCN gegen Neulinge ungeschlagen, davon wurden die letzten vier Begegnungen allesamt gewonnen. Ein weiterer Sieg gegen Ulm würde den Vereinsrekord von fünf Siegen in Folge gegen Aufsteiger einstellen, ein Kunststück, das zuletzt in der Saison 1984/85 gelang.

Nürnberg - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Aufsteiger SSV Ulm 1846 verläuft die Saison bisher alles andere als optimal. Mit nur 17 Punkten aus 21 Spielen erlebt das Team von Trainer Thomas Wörle bislang seine schwächste Zweitliga-Saison. Die Ulmer konnten in den letzten elf Auswärtsspielen nur einen Sieg einfahren und sind seit acht Partien in der Fremde sieglos. Diese Serie zu durchbrechen wird im Max-Morlock-Stadion keine leichte Aufgabe, zumal der 1. FC Nürnberg zu Hause seit sieben Spielen ungeschlagen ist und zuletzt drei Heimsiege in Folge feiern konnte.