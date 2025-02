2. Bundesliga heute: Paderborn - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SC Paderborn 07 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SC Paderborn 07 steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie heute in der Home Deluxe Arena auf die SpVgg Greuther Fürth treffen. Historisch gesehen haben die Ostwestfalen gegen die Franken einen schweren Stand.

In den letzten 18 Zweitliga-Duellen konnte Paderborn lediglich zwei Siege verbuchen, während Fürth zehnmal als Sieger vom Platz ging. Diese Bilanz zeigt, dass Fürth für Paderborn ein echter Angstgegner ist. Die Siegquote von nur 19 Prozent gegen die Franken ist eine der niedrigsten für den SCP in der 2. Bundesliga.

Paderborn - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein Hoffnungsschimmer für den SC Paderborn könnte die jüngste Defensivleistung sein. Torhüter Manuel Riemann bewahrte bei seinem Debüt für Paderborn seine 74. Weiße Weste in der 2. Liga, was ihn in eine exklusive Gruppe von Torhütern hebt.