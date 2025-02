2. Bundesliga heute: Regensburg - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag kommt es im Jahnstadion Regensburg zum Aufeinandertreffen zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Hertha BSC. In der noch jungen Historie dieser Begegnung im Profifußball konnte der SSV Jahn bisher keinen Sieg gegen die Alte Dame verbuchen. Alle drei bisherigen Duelle in der 2. Bundesliga gingen an die Berliner, ebenso wie das Pokalduell in der Saison 2016/17, das nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen entschieden wurde. Die Regensburger stehen somit vor der Herausforderung, erstmals gegen Hertha BSC zu punkten.

Regensburg - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

Beide Mannschaften erleben derzeit eine schwierige Saison. Hertha BSC hat nach 19 Spieltagen lediglich 25 Punkte auf dem Konto und damit die schwächste Zweitliga-Saison seit 1995/96. Die acht Niederlagen in dieser Spielzeit stellen zudem einen eingestellten Vereinsnegativrekord dar. Auch der SSV Jahn Regensburg kämpft mit Formproblemen und hat mit nur elf Punkten die schwächste Saisonbilanz in der 2. Bundesliga seiner Vereinsgeschichte. Die Statistik zeigt, dass alle vorherigen Teams mit einer derart niedrigen Punkteausbeute nach 19 Spielen am Saisonende abgestiegen sind.

Heimstärke gegen Auswärtsstärke

Defensive Schwächen auf beiden Seiten

Ein Blick auf die Punkteverteilung zeigt interessante Kontraste zwischen den beiden Teams. Hertha BSC hat 72% seiner Punkte in dieser Saison auswärts geholt, was nur von Magdeburg übertroffen wird. Der SSV Jahn Regensburg hingegen hat 91% seiner Punkte im heimischen Stadion gesammelt, der höchste Anteil in der Liga. Diese Heimstärke könnte für die Regensburger ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein, um gegen die auswärtsstarken Berliner zu bestehen.Beide Teams haben in dieser Saison mit defensiven Problemen zu kämpfen. Der SSV Jahn Regensburg hat bereits 45 Gegentore kassiert, ein Wert, der in der Vergangenheit oft den Abstieg bedeutete. Hertha BSC hat ebenfalls Schwächen in der Defensive gezeigt, insbesondere bei Standardsituationen, und kassierte bereits neun Gegentore nach Ecken und Freistößen. Zudem ist die Alte Dame anfällig für Distanzschüsse, wobei der SSV Jahn allerdings noch kein Tor von außerhalb des Strafraums erzielen konnte. Diese Schwächen könnten im heutigen Spiel entscheidend sein und den Ausschlag geben, welche Mannschaft die Oberhand behält.