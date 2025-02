2. Bundesliga heute: Regensburg - HSV LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Dabei erzielten sie in jedem Spiel mindestens drei Tore, insgesamt 21 Treffer, was einem Schnitt von 4,2 Toren pro Spiel entspricht. Diese Serie ist historisch, denn eine ähnliche Dominanz konnte in der Geschichte der 2. Bundesliga zuvor nur Blau-Weiß 90 Berlin gegen Rot-Weiß Oberhausen zwischen 1984 und 1987 aufweisen. Der HSV hat nun die Chance, diesen Rekord allein zu halten.