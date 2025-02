2. Bundesliga heute: Schalke - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute Abend den 1. FC Magdeburg in der Veltins-Arena. Es ist das siebte Pflichtspiel-Duell der beiden Mannschaften und das vierte Aufeinandertreffen in der 2. Bundesliga. Die Magdeburger reisen mit einer beeindruckenden Bilanz an, denn sie sind in den letzten beiden Begegnungen gegen Schalke ungeschlagen geblieben.

Schalke - Magdeburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Sein Teamkollege Kaars hat sich als gefährlicher Auswärtsspieler etabliert, mit acht Auswärtstoren in dieser Saison. Beim letzten Auswärtsspiel in Elversberg erzielte er einen Dreierpack und könnte nun als dritter Spieler in der Geschichte der 2. Bundesliga in drei Auswärtsspielen in Folge mehrfach treffen.