2. Bundesliga heute: Schalke - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der FC Schalke 04 empfängt heute Preußen Münster. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 geht mit einer starken Serie in das Heimspiel gegen den SC Preußen Münster. Die Knappen haben die letzten drei Pflichtspiele gegen die Münsteraner in der 2. Bundesliga allesamt gewonnen und sind seit sieben Zweitliga-Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen.

Besonders bemerkenswert ist, dass Schalke die letzten drei Heimspiele gegen Aufsteiger ohne Gegentor für sich entscheiden konnte. Ein vierter Heimsieg in Folge ohne Gegentor gegen einen Aufsteiger wäre ein Novum für die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen in der 2. Liga.

Schalke - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

Münster reist mit einer durchwachsenen Auswärtsbilanz nach Gelsenkirchen. Die letzten beiden Auswärtsspiele gingen verloren, und in dieser Saison konnte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann auswärts noch nicht konstant punkten.

Dennoch schöpft Münster Hoffnung aus dem jüngsten 2:0-Heimsieg gegen Jahn Regensburg. Ein weiterer Erfolg würde den ersten Doppelsieg in dieser Zweitliga-Saison bedeuten. Besonders in der Anfangsviertelstunde müssen die Münsteraner aufpassen, da sie bisher nur ein Tor in den ersten 15 Minuten erzielen konnten – der schlechteste Wert der Liga.

Spielstil und Taktik: Ballbesitz gegen Konter

Die Spielstile der beiden Mannschaften könnten unterschiedlicher kaum sein. Schalke 04 ist bekannt für seine hohe Ballbesitzquote von 55,2%.