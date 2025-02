2. Bundesliga heute: Ulm - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 22.02.2025 • 10:00 Uhr Der SSV Ulm 1846 empfängt die SV Elversberg im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag empfängt der SSV Ulm 1846 im Donaustadion die SV 07 Elversberg zu einem spannenden Duell in der 2. Bundesliga. Beide Teams trafen in der Hinrunde erstmals in einem Profispiel aufeinander, als Ulm mit einem 3:1-Sieg triumphierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zuvor standen sich die Mannschaften 14 Mal in der Regionalliga Südwest gegenüber, wobei Ulm neun Siege verbuchen konnte.

Ulm - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten. Ulms Maurice Krattenmacher, der in allen 22 Spielen der laufenden Saison zum Einsatz kam und mit fünf direkten Torbeteiligungen der zweitbeste Scorer seines Teams ist, fehlt aufgrund einer Gelb-Roten Karte.

Auch Elversbergs Lukas Petkov wird aus demselben Grund nicht auflaufen können. Formkurven der Teams im Vergleich Der SSV Ulm 1846 erlebt derzeit eine schwierige Phase in der 2. Bundesliga. Ulm hat die wenigsten Siege in der Liga eingefahren und verlor zuletzt dreimal in Folge. Der SSV Ulm 1846 erlebt derzeit eine schwierige Phase in der 2. Bundesliga. Ulm hat die wenigsten Siege in der Liga eingefahren und verlor zuletzt dreimal in Folge.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Gegensatz dazu hat die SV 07 Elversberg ihre Form gefunden und feierte zuletzt zwei Siege in Folge. Die Saarländer sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben in dieser Saison die beste Auswärtsdefensive der Liga, was ihnen in den letzten vier Gastspielen drei Siege bescherte. Offensive Stärken und Defensivrekorde Elversberg beeindruckt in dieser Saison mit einer starken Offensive, die bereits 35 Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielte – ein Ligabestwert, den sie sich mit dem Hamburger SV teilen. Ulm hingegen hat in dieser Kategorie erst zwölf Tore erzielt. Elversberg beeindruckt in dieser Saison mit einer starken Offensive, die bereits 35 Tore aus dem laufenden Spiel heraus erzielte – ein Ligabestwert, den sie sich mit dem Hamburger SV teilen. Ulm hingegen hat in dieser Kategorie erst zwölf Tore erzielt.

Die Gäste aus Elversberg könnten heute einen neuen Vereinsrekord aufstellen, indem sie zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor bleiben. Zudem stellt Elversberg mit Fisnik Asllani einen der Top-Scorer der Liga, der mit 17 Scorerpunkten eine zentrale Rolle in der Offensive spielt. Die Ulmer Abwehr wird gefordert sein, um die starke Offensive der Gäste in Schach zu halten.

Wird SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen ELV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 gegen SV Elversberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

{ "placeholderType": "MREC" }

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.