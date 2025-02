2. Bundesliga heute: Ulm - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag empfängt der SSV Ulm 1846 den SC Paderborn 07 im Donaustadion zu einem spannenden Duell in der 2. Bundesliga. Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams auf Profiebene, nachdem sie sich in der Hinrunde dieser Saison torlos trennten.

Historisch gesehen haben die Ulmer jedoch gute Erinnerungen an ein Duell mit dem Vorgängerverein der Paderborner, TuS Schloß Neuhaus, den sie in der ersten Runde des DFB-Pokals 1982/83 mit 3:1 besiegten.

Ulm - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der SC Paderborn hat in den letzten Wochen Schwierigkeiten gehabt, seine Form zu finden. In den letzten sechs Zweitliga-Partien konnten sie nur einen Sieg einfahren und sammelten insgesamt nur vier Punkte. Dennoch zeigt sich das Team von Lukas Kwasniok auswärts stark, mit 17 Punkten aus zehn Auswärtsspielen und einer Serie von fünf ungeschlagenen Gastspielen.

Die Ulmer haben in dieser Saison 58% ihrer Tore in der ersten Halbzeit erzielt, was ligaweit der höchste Anteil ist. Im Gegensatz dazu hat der SC Paderborn nur 28% seiner Treffer vor der Pause erzielt, was den niedrigsten Wert der Liga darstellt. Diese Statistiken könnten die taktische Ausrichtung beider Trainer beeinflussen, wenn es darum geht, die Schwächen des Gegners auszunutzen.