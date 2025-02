2. Bundesliga LIVE: Köln - Düsseldorf im TV, Liveticker & Livestream

Die Gastgeber unter der Leitung von Trainer Gerhard Struber wollen nach der jüngsten 0:3-Niederlage in Magdeburg wieder in die Erfolgsspur finden.

Die Kölner haben in dieser Saison bereits zehn Niederlagen hinnehmen müssen, was für einen Tabellenführer in der 2. Bundesliga ungewöhnlich ist. Dennoch sind sie mit 40 Punkten weiterhin an der Spitze der Tabelle, auch wenn sie in den letzten sechs Pflichtspielen gegen Düsseldorf nur einen Sieg verbuchen konnten.