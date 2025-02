2. Bundesliga LIVE: Schalke 04 - Karlsruhe im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.02.2025 • 10:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 steht vor einer herausfordernden Aufgabe, wenn der Karlsruher SC heute in der Veltins-Arena gastiert. Die Bilanz der letzten Begegnungen spricht klar für die Gäste: In den letzten fünf Pflichtspielen gegen Schalke blieb der KSC ungeschlagen und konnte drei Siege sowie zwei Unentschieden verbuchen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Diese Serie ist bemerkenswert, da der KSC in den 21 Duellen zuvor nur dreimal gewinnen konnte. Besonders in der 2. Bundesliga scheint der KSC ein Angstgegner für die Knappen zu sein, denn in sieben Aufeinandertreffen gelang Schalke bisher kein einziger Sieg.

Schalke - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der Karlsruher SC bringt mit 39 Toren eine der stärksten Offensiven der Liga mit nach Gelsenkirchen. Marvin Wanitzek, der Spieler mit den meisten Torschussbeteiligungen in dieser Saison, wird eine Schlüsselfigur im Angriffsspiel der Badener sein. Auf der anderen Seite steht die Defensive von Schalke, die mit 40 Gegentoren zu den schwächsten der Liga gehört. Beide Teams haben zudem erst dreimal in dieser Saison eine Weiße Weste bewahrt, was auf ein torreiches Spiel hindeuten könnte. Besonders für Schalke wird es darauf ankommen, die Defensive zu stabilisieren, um den KSC in Schach zu halten.

Schalke unter Druck nach schwachem Saisonverlauf

Für den FC Schalke 04 verläuft die aktuelle Zweitliga-Saison alles andere als zufriedenstellend. Mit nur 24 Punkten aus 21 Spielen erleben die Königsblauen bislang ihre zweitschwächste Zweitliga-Saison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trainer Kees van Wonderen steht unter Druck, das Ruder herumzureißen, nachdem seine Mannschaft zuletzt zweimal in Folge verlor. Eine dritte Niederlage in Serie wäre ein herber Rückschlag im Kampf um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen. Besonders die mangelnde Effizienz im Angriff und die anfällige Abwehr bereiten den Schalkern Kopfzerbrechen.

Karlsruher SC mit durchwachsenem Rückrundenstart

Auch der Karlsruher SC hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen, denn der Rückrundenstart verlief mit nur einem Punkt aus vier Spielen enttäuschend. Diese Bilanz macht den KSC zum zweitschwächsten Team der Rückrunde.

Trainer Christian Eichner wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft die Negativserie von vier sieglosen Spielen in Folge heute beenden kann. Trotz der offensiven Qualitäten, die der KSC zweifellos besitzt, gilt es, die Defensive zu stabilisieren, um nicht erneut in Rückstand zu geraten. Besonders die Anfälligkeit bei Standardsituationen und die hohe Anzahl an Elfmetertoren gegen den KSC sind Baustellen, die es zu beheben gilt.

Wird FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.