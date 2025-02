2. Liga: Braunschweig mit Befreiungsschlag, Kohfeldt in der Krise

Eintracht Braunschweig hat die Abstiegszone in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst verlassen. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning feierte beim 1:0 (0:0) gegen Darmstadt 98 den zweiten Sieg in Folge und kletterte auf Platz 15.

Lino Tempelmann (60.) erzielte den Treffer. Für Darmstadt war es die vierte Niederlage in Serie. Jean-Paul Boetius sah zudem wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (63.).

Kohfeldt-Team in der Krise

Braunschweig war besser im Spiel und dann gefährlich, wenn es Angriffe konsequent nach vorne trug. Darmstadt machte zunächst hinten dicht, bekam allerdings in der 32. Minute die riesige Chance zur Führung. Merveille Papela war Abnehmer eines Zuspiels von Guille Bueno, doch der Ball prallte vom Rücken des Eintracht-Profis Fabio Di Michele Sanchez an den Pfosten. Im Gegenzug hätte Levente Szabo für Braunschweig treffen müssen.

Die zweite Halbzeit begannen beide Teams verhalten, dann sorgte Tempelmann für die Führung. Die Schalker Leihgabe hatte schon beim Sieg in der vergangenen Woche in Karlsruhe getroffen. Nach Gelb-Rot gegen Boetius waren die Gastgeber kurz darauf in Überzahl.