DFB ermittelt nach Kölner Messer-Choreo - Brandbrief von Minister

Köln hatte Choreo genehmigt

Auf einem riesigen Bild auf der Kölner Südtribüne war am Sonntag eine finstere Gestalt mit FC-Krawatte zu sehen, die der Glücksgöttin Fortuna ein Messer an die Kehle hält. Darunter stand auf einem Banner „Glück ist kein Geschenk der Götter“.

Kritik von Innenminister und Bürgermeisterin

NRW-Innenminister Herbert Reul schrieb dem Verein einen extrem kritisch formulierten Brief, in dem er sich „entrüstet“ über die Choreo-Genehmigung zeigte. Das Motiv nannte Reul „absolut deplatziert“ - in Zeiten „eines steigenden Aggressionspotenzials“, in denen „immer häufiger das Messer eingesetzt wird. Solche Signale konterkarieren den Einsatz Tausender Polizistinnen und Polizisten, die Tag für Tag auf der Straße – und im Übrigen auch vor den Stadien – gegen Gewaltkriminalität ankämpfen.“