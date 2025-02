Erneute Auswärtspleite für Schlusslicht Regensburg

Der Tabellenletzte Regensburg bleibt in der Fremde erfolglos - auch in Fürth setzt es eine Niederlage.

Jahn Regensburg bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga in der Fremde ein Punktelieferant. Der Tabellenletzte verlor mit 1:2 (1:2) bei der SpVgg Greuther Fürth das neunte seiner zehn Auswärtsspiele - lediglich beim 0:0 bei Eintracht Braunschweig Ende November hatte es ein Remis gegeben.

Regensburgs Trainer sieht Rot

Sargis Adamyan (6.) brachte den Jahn, der seit Mitte September die Rote Laterne trägt, am Ronhof überraschend in Führung. Jomaine Consbruch (31.) und Dennis Srbeny (37.) besiegelten aber die nächste Auswärtspleite. Regensburgs Trainer Andreas Patz sah in der Nachspielzeit die Rote Karte (90.+3).