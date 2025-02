"Erwarte gar nichts": Fiél droht der Rauswurf bei Hertha

SID 15.02.2025 • 23:10 Uhr Nach der äußerst unglücklichen Niederlage in Düsseldorf zeigt sich Berlins Trainer schicksalsergeben.

Cristian Fiél droht bei Hertha BSC nach der nächsten Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga der Rauswurf - und der Trainer verzichtete am Samstagabend auf jegliche Durchhalteparolen. „Im Moment erwarte ich gar nichts“, sagte der 44-Jährige nach dem unglücklichen 1:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf bei Sky: „Wir sind alle lange genug im Fußball unterwegs. Wenn die Ergebnisse so sind, wie im Moment, dann hilft es auch nicht, dass die Mannschaft lebt. Ergebnisse sind entscheidend, und da waren wir die letzten Wochen einfach nicht gut.“

Ob der Verein nun kurzfristig eine Entscheidung in der Trainer-Personalie fällen werde, „wird man sehen“, sagte Fiél: „Wenn du von fünf Spielen vier verlierst, dann hast du nicht viele Argumente. Das ist auch die Wahrheit.“

Nach der Partie hatte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber bereits ein Bekenntnis zu Fiél vermieden. „Es kommt gerade eine ganze Menge zusammen“, sagte Weber angesichts der Negativserie und kündigte an: „Wir werden nach Hause fahren und uns morgen hinsetzen. Wenn es soweit ist, werden wir uns äußern.“

In Düsseldorf war die Hertha durch Fabian Reese früh in Führung gegangen und über weite Strecken die bessere Mannschaft. Ein Doppelschlag durch Fortuna-Joker Dzenan Pejcinović drehte das Spiel in der zweiten Hälfte.

