Wolfgang Overath ist drin, Hannes Löhr - und jetzt auch der Geißbock: Der 1. FC Köln hat sein Ur-Maskottchen Hennes I. in seine Hall of Fame aufgenommen. Das Tier, das dem Klub vor genau 75 Jahren am 13. Februar 1950 vom Zirkus Williams geschenkt worden war, sei „eine Vereinsikone“, teilte der FC am 77. Geburtstag des Zweitligisten mit.

Der erste Geißbock hatte seinen Namen in Anlehnung an den damaligen Spielertrainer Hennes Weisweiler erhalten, der ebenfalls Teil der Hall of Fame des Klubs ist. Hennes I. starb am 4. November 1966 an Altersschwäche, seit 2019 ist Hennes IX. im Amt.