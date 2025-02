2. Liga: Irre Rettungstat verbindet Lautern-Tabellenführung

Kaiserslautern verpasst den Sprung an die Spitze. In der Nachspielzeit verhindert Hannovers Neumann den Sieg.

Kaiserslautern verpasst den Sprung an die Spitze. In der Nachspielzeit verhindert Hannovers Neumann den Sieg.

Der 1. FC Kaiserslautern hat die Chance auf den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verspielt. Der FCK biss sich beim 0:0 gegen Hannover 96 am Samstag die Zähne an der Gäste-Abwehr aus - ein Sieg hätte zumindest für eine Nacht den ersten Platz bedeutet.