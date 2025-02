Hannover 96 bindet Wörl langfristig

Hannover zieht Rückkaufoption

Wörl kommt in der laufenden Saison in 24 Drittligaspielen auf vier Tore und eine Vorlage. In vier Spielen des DFB-Pokals gelangen ihm zwei Tore und drei Assists, Wörl hat damit großen Anteil am Halbfinaleinzug der Ostwestfalen.