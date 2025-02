Tief in der Nachspielzeit! Selke wird zum HSV-Helden

Seit sechs Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga war Hamburg bei Aufsteigern ohne Dreier. In Münster dreht Davie Selke auf.

Dank Maskenmann Davie Selke hat der Hamburger SV seine kuriose Negativserie in der 2. Bundesliga beendet und vorerst wieder die Tabellenführung übernommen.

Nach sechs Auswärtsspielen in Folge ohne Sieg bei einem Aufsteiger gelang den Hanseaten bei Preußen Münster ein 2:1 (1:1). Mit dem fünften Sieg im achten Spiel unter Trainer Merlin Polzin überholte der HSV vorerst den 1. FC Köln, der mit einem Dreier am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Schalke 04 an die Spitze zurückkehren würde.