HSV: Glatzel zurück im Mannschaftstraining

SID 18.02.2025 • 18:54 Uhr Der Torjäger steht nach gut vier Monaten Verletzungspause wieder mit dem Team auf dem Platz.

Der Hamburger SV darf in der 2. Fußball-Bundesliga auf das Comeback von Torjäger Robert Glatzel im Aufstiegsendspurt hoffen. Der 31-Jährige nahm am Dienstag erstmals nach gut viermonatiger Verletzungspause wieder am Mannschaftstraining teil und soll weiterhin behutsam aufgebaut werden. „Ich hatte mich riesig darauf gefreut, wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, und es war wirklich ein ganz anderes Gefühl, als allein und abseits der Truppe zu trainieren“, sagte Glatzel anschließend.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison hatte am 10. Oktober in einem Testspiel einen Sehnenabriss erlitten, seit dem Wintertrainingslager war er dann wieder im Aufbautraining. Am Dienstag stand Glatzel nun lediglich 40 Minuten mit dem Team auf dem Haupttrainingsplatz und arbeitete anschließend individuell, dies war aber so geplant.

„Ich werde jetzt weiter Stück für Stück ans vollumfängliche Mannschaftstraining herangeführt“, sagte Glatzel: „Der nächste Schritt sind Zweikämpfe und dann anschließend das volle Mannschaftstraining.“ Einen exakten Zeitplan für das Comeback gibt es nicht, es gehe darum, „jeden Tag zu schauen, wie mein Körper reagiert“.