Transfer-Coup: HSV holt "Sofortverstärkung"

Der HSV verstärkt sich in der Defensive. Der französische U20-Nationalspieler erhält einen „langfristigen Vertrag“.

Der Hamburger SV hat sich für den Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga kurz vor dem Ende der Wechselfrist noch einmal verstärkt: Das französische Abwehrtalent Aboubaka Soumahoro (19) wechselt vom Paris FC an die Elbe und erhält beim Tabellenzweiten der 2. Liga einen „langfristigen Vertrag“. Über die genaue Laufzeit machte der Klub am Montag keine Angaben.