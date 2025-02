Leitl neuer Hertha-Trainer - Vertrag bis 2027

Leitl, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Hannover 96 tätig gewesen war, tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Cristian Fiél an.

Stefan Leitl wird neuer Trainer bei Hertha BSC und soll den Fußball-Zweitligisten aus der Krise führen. Wie die Berliner am Montagabend mitteilten, erhält der 47-Jährige einen Vertrag bis 2027. Leitl, der zuletzt beim Ligakonkurrenten Hannover 96 tätig gewesen war, tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Cristian Fiél an.