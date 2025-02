Magdeburg holt Abwehrspieler Pfeiffer

Der 1. FC Magdeburg hat am letzten Tag der Transferperiode noch einmal in der Abwehr nachgelegt. Aus Augsburg kommt Innenverteidiger Patric Pfeiffer.

Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg hat am letzten Tag der Transferperiode noch einmal in der Abwehr nachgelegt. Der Fußball-Zweitligist verpflichtete am Montag den Innenverteidiger Patric Pfeiffer vom Bundesligisten FC Augsburg auf Leihbasis bis zum Saisonende. Zuletzt war der 25-Jährige seit Sommer an die Young Boys Bern ausgeliehen gewesen.