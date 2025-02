Magdeburg holt Talent Stalmach aus Mailand

Aufstiegskandidat 1. FC Magdeburg hat sich die Dienste des polnischen Mittelfeldspielers Dariusz Stalmach gesichert. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige von der AC Milan an die Elbe. Der Transfer wurde am Montag und damit am letzten Tag der Transferperiode finalisiert.