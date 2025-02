Niedersachsenderby: Eintracht verzichtet auf Einspruch

Eintracht Braunschweig verzichtet auf ein juristisches Vorgehen gegen den Fan-Teilausschluss beim Niedersachsenderby am 9. März bei Hannover 96. Gleichzeitig fordert der Zweitligist ein, künftig wieder stärker in die Entscheidungsfindung der Behörden eingebunden zu werden.

"Dass kein Abstimmungsprozess mit den Behörden und unter Einbeziehung beider Vereine stattfand, so wie es diesen vor dem Hinspiel in Braunschweig gleich mehrfach gab, hat uns überrascht", sagte Eintracht-Präsidentin Nicole Kumpis in einer Klub-Mitteilung: "In Zukunft gehen wir davon aus, dass solch weitreichende Entscheidungen nicht gänzlich ohne Beteiligung beider Vereine getroffen werden."