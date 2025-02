"Noch voll im Rennen": Köln nach "bitterem" Derby trotzig

"Wir sind auf dem Platz, auf dem viele gerne mit uns tauschen würden", sagte Hübers. Nach rund zwei Dritteln der Saison sei klar, wo die Ziele liegen. Florian Kainz hatte dem FC in der 67. Minute die hochverdiente Führung beschert, ehe Isak Johannesson mit einem späten Handelfmeter ausglich (90.). Erst am vorherigen Spieltag hatte Köln 0:3 in Magdeburg verloren. Im Rennen um den Aufstieg geht es für die Rheinländer am Karnevalssamstag (13.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC weiter.