Platzverweis und Elfer-Achterbahnfahrt: HSV verhindert Blamage

Der Hamburger SV hat am 22. Spieltag der 2. Bundesliga eine Blamage auf den letzten Metern verhindert. Durch ein spätes Tor von Stürmer Davie Selke trennte sich der Nordklub auswärts mit 1:1 von Jahn Regensburg, verpasste zugleich aber die Tabellenführung.

Sargis Adamyan hatte Regensburg früh in Führung gebracht (6.). Der HSV rannte in der Folge wütend an, hatte bei schlechten Platzverhältnissen aber Probleme, sich Chancen herauszuspielen.