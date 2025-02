Rebbe: Nürnberger Geldregen "etwas sehr Besonderes"

In den letzten zwei Tagen des Winter-Transferfensters verkauften die Franken den griechischen Topstürmer Stefanos Tzimas für kolportierte 25 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion, dazu wurde sich mit Borussia Mönchengladbach auf einen Transfer von Mittelfeldspieler Jens Castrop geeinigt. Beide bleiben bis zum Sommer aber noch in Nürnberg. Finn Jeltsch verlässt den Club hingegen direkt, der VfB Stuttgart zahlt bis zu zehn Millionen Euro für den 18-Jährigen. Insgesamt haben die Nürnberger damit Transfers mit einem Gesamtvolumen von 58,5 Millionen Euro getätigt.