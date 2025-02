Regensburger Trainer-Duo für ein Spiel gesperrt

Schlusslicht SSV Jahn Regensburg muss im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende ohne Trainer Andreas Patz und Co-Trainer Oliver Seitz um Punkte kämpfen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhängte wegen unsportlichen Verhaltens gegen beide Trainer ein Innenraumverbot für das Heimspiel gegen den Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr). Zudem muss Seitz 1000 Euro Geldstrafe zahlen.

Sowohl Patz als auch Seitz stimmten der verhängten Strafe zu, sie hatten beide im Rahmen der 1:2-Niederlage bei Greuther Fürth am vergangenen Freitag eine Rote Karte gesehen. Patz hatte sich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit „unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten“, hieß es in einer DFB-Mitteilung.