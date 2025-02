2. Bundesliga: Horror-Start! Schalke gegen Darmstadt von der Rolle

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga die nächste Pleite hinnehmen müssen. Gegen Darmstadt 98 kassierten die Knappen eine 0:2 (0:2)-Auswärtsniederlage, Schalke-Schreck Isac Lidberg erzielte dabei einen frühen Doppelpack. Schon im Hinspiel (5:3) hatte der Darmstädter Stürmer mit einem Dreierpack in einem wilden Spiel zugeschlagen.

Lidberg (3./5.) leitete die Niederlage ein, das Team von Trainer Kees van Wonderen fand anschließend kaum Antworten. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Max Grüger (76., wiederholtes Foulspiel) agierte Schalke zudem in Unterzahl. Durch die Pleite treten die Schalker auf der Stelle, liegen aber immerhin weiter vor Relegationsplatz 16. Darmstadt verschaffte sich durch den ersten Sieg des Jahres nach vier Niederlagen am Stück Luft und zog an Schalke vorbei.