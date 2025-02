Schalke setzt sich von Abstiegszone wieder ab

Schalke 04 hat die Talfahrt des Karlsruher SC in der 2. Bundesliga beschleunigt und den eigenen Sturz in die Abstiegszone verhindert. Nach zwei Niederlagen setzten sich die Königsblauen mit 2:1 (2:1) gegen den kriselnden KSC durch, der mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen des Jahres vom zweiten auf den zehnten Tabellenplatz abgerutscht ist. Schalke vergrößerte den Abstand zum Relegationsrang wieder auf sieben Punkte.

Ba kontert Jensens Ausgleich

Die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen war zuletzt nach einem Zwischenhoch mit elf Punkten aus fünf Spielen wieder in alte Muster zurückgefallen. Leon Jensen (25.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Schalke erwischte einen Start nach Maß: Nach einer Flanke von Tobias Mohr, die an Freund und Feind vorbeiflog, traf Bachmann aus dem Rückraum. Beim Ausgleich patzte wieder einmal die Abwehr der Königsblauen: Derry Murkin mit Fehlpass und Marcin Kaminski mit missglückter Rettungsaktion sahen vor Jensens Tor nicht gut aus. Dennoch gingen die Gastgeber mit einer Führung in die Pause, weil Ba nach einer Ecke von Paul Seguin am schnellsten schaltete und den Ball über die Linie stocherte.